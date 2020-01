Portula: Fuoco in una cucina. Vicini allarmati dal denso fumo allertano i Vigili del Fuoco FOTOGALLERY

Finisce come era cominciata questa prima giornata dell'anno, all'insegna del prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco. Poco dopo le 21 di oggi, 1 gennaio, un denso fumo proveniente dalla cucina di un alloggio ha messo in allarme i residenti di frazione Galfione che hanno immediatamente compreso la situazione ed hanno staccato corrente e alimentazione del gas, per provare poi ad intervenire con i mezzi a disposizione. Vista però la portata dell'evento hanno allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con diverse squadre da Ponzone e da Biella.

I Vigili, muniti di autorespiratore, si sono immediatamente messi al lavoro per porre la situazione sotto controllo e limitare i danni che però hanno inciso sull'agibilità dell'alloggio. Visibilmente scosso il proprietario, che al momento dell'incendio dormiva e non si era accorto di cosa stava accadendo. L'uomo fortunatamente che è stato svegliato dai vicini e tratto in salvo, non potrà rientrare negli alloggi, ma già qualcuno si è reso disponibile per ospitarlo mentre il Sindaco di Portula, Fabrizio Calcia Ros, sul posto, sta valutando la situazione per una sistemazione per i prossimi giorni.

Anche i Carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi di rito e per coadiuvare nelle operazioni di loro competenza.