In barba alle ordinanze, botti di capodanno in tutto il biellese

Sarà che le abitudini radicate son dure a morire, sarà che si ha la certezza che nessuno sarà sanzionato sta di fatto che non son serviti appelli, ordinanze e altri messaggi mediatici, nel biellese i botti si sono sparati eccome. Sui social non sono mancate segnalazioni, foto e video, facilmente localizzabili e non è mancata la frustrazione di chi ha visto i propri animali tremare dalla paura.