Vigliano: Al Teatro Erios si presenta il nuovo gruppo biellese di Aido FOTO

Grande serata sabato 28 dicembre al Teatro Erios di Vigliano con tutto esaurito per la partecipazione del Biella Gospel Choir. Durante la manifestazione è stato presentato il neonato Aido, gruppo intercomunale area biellese. Il presidente Ilario Berto ha illustrato il programma per l'anno 2020, rivolto alla conoscenza sulla donazione degli organi con dibattiti nei comuni, nelle scuole e tra la gente e le prossime manifestazioni sportive, ribadendo che solo donando gli organi ci si può definire una comunità civile e che il nostro ospedale è tra i primi per i prelievi di organi in Piemonte.

Altre cariche: vicepresidente vicario Ermanno Spagarino, vicepresidente Andrea Sardo, amministratore Maria Teresa Pera, segretario Marcella Maria Roffino. Il momento di festa ha rappresentato anche l'occasione per ringraziare il Cral Asl Bi per la collaborazione durante il 2019. Presenti per festeggiare la nascita del nuovo gruppo biellese il vicepresidente Aido Regione Piemonte Fabio Arossa e il presidente provinciale Marcello Casalino. Il nuovo ente ringrazia anche il comune di Vigliano nella persona del vicesindaco Valeriano Zucconelli e dell'assessore allo sport Luca d'Andrea.