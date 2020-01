Le fiaccole dei maestri di sci illuminano Bielmonte FOTO

Si è svolta sabato 28 dicembre la tradizionale fiaccolata della “Madonna degli sciatori” a Bielmonte. Organizzata dalla Scuola Sci Monte Marca, l'evento ha preso il via nel tardo pomeriggio con la distribuzione di vin brulè e cioccolata calda per tutti i presenti. In serata, poi, si sono alzate le suggestive fiaccole trasportate dai maestri di sci. A chiudere la manifestazione la messa all’Albergo Bucaneve.

Il prossimo 4 gennaio, invece, si svolgerà la fiaccolata dei bambini in occasione della serata di apertura dello sci in notturna.