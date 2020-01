Castelletto Cervo, nel 2020 un kit scuola per i neonati - FOTOGALLERY

Giornata di auguri e ringraziamenti quella lunedì 30 dicembre, al municipio di Castelletto Cervo, dove, come tutti gli anni, si è svolto l'incontro per accogliere i nuovi arrivati ed i maggiorenni dell'anno appena trascorso, e per rendere omaggio ai gruppi di volontari e le associazioni che si occupano del territorio.

Nel 2019 a Castelletto Cervo sono nati Elaine e Brayan che, come tutti i nascituri a paritire dal 2020, riceveranno un kit di benvenuto, che, oltre ad un bavaglino ed una poesia scritta su pergamena, contiene informazioni utili per i neonati come quelle sull'asilo nido, sulla scuola dell'infanzia e su quella primaria.

In rappesentanza dei maggiorenni Raffaele, presente insieme alla mamma Maria Cristina Bisco, ex amministratore comunale e collaboratrice di varie associazioni, che racconta l'evento: "I diciottenni del 2019 hanno avuto in dono una borraccia, la Costituzione e la tessera elettoale. A seguire i ringraziamenti per i gruppi di volontari, come quello che si occupa del cimitero della Garella, quello che mantiene in ordine i parchi giochi, l'associazione Auser Il Pioppo, impegnata ad accompagnare i bambini sullo scuolabus durante l'anno scolatico, a traspotare ed aiutare nelle varie necessità gli anziani e tutti coloro che hanno bisogno".

L'ultimo ringraziamento di giornata per le associazioni del paese come la Pro Loco, l'Associazione Sportiva La Cervo, il Gruppo Alpini, il Gruppo Protezione Civile nato da poco, il Volo Club che organizza eventi come corse ciclistiche, ed il Gruppo Teatrale che, nel 2019, ha esordito con lo spettaoclo Robin Hood, e, il prossimo anno, porterà in scena il copione "Pinocchio, al mat dal grattagamule". E ancora il Gruppo "10.000 Passi per la salute" con l'evento di quest'anno in occasione dell'inaugurazione della pista ciclabile ed i percorsi messi a disposizione sul territorio, e il gruppo che si occupa delle visite notture al Monastero Cluniacense.