Il 2019 in breve nel Biellese: cosa è successo a gennaio, febbraio e marzo

L’anno 2019 si apre con il successo del Capodanno in Piazza Cisterna. In 3800 a salutare il nuovo anno a ritmo di musica, ignari che, 365 giorni dopo, l’acclamato evento non si sarebbe ripetuto su decisione della futura Giunta Corradino. Da inizio anno parte anche il pellegrinaggio della Madonna Nera in attesa della Quinta incoronazione ad agosto 2020.

Messa in sicurezza a fine gennaio del ponte della tangenziale sopra il Cervo con l’installazione di sistemi di allarme e reti. Nota dolente, i primi mesi sono stati caratterizzati da incendi dolosi che hanno sconvolto paesaggi e fauna del territorio.

Inizio anno

Continua il successo a livello turistico con la candidatura di Biella a Città Creativa Unesco che avrà il suo lieto fine il 30 ottobre 2019, e con le oltre 10 mila presenze per il tradizionale Presepe Gigante di Marchetto a Mosso, nel nuovissimo comune di Valdilana nato il 1° gennaio 2019 dalla fusione dei comuni di Trivero – Mosso – Valle Mosso e Soprana insieme al vicino nuovo comune “fuso” di Quaregna – Cerreto. Valdilana diventa così il 3° comune per numero di abitanti nell’intero Biellese e, nei primi mesi dell’anno, si distingue per due accadimenti dove a farla da protagonista è la scuola.

Scuola a Valdilana

Il professore del cambiamento, Giuseppe Paschetto, della scuola media di Mosso conclude tra i 50 finalisti la sua avventura a Dubai, in lizza per ricevere il Global Teacher Prize grazie al metodo di insegnamento brevettato tra i suoi alunni: fusione del principio di cooperative learning di origine inglese con l’avvicinamento e sensibilizzazione degli alunni al territorio e alla sua tutela a livello locale ma non solo.

Non solo notizie positive per la scuola che hanno portato Valdilana e il Biellese ad essere ancora più conosciuto anche a livello mondiale, ma anche brutte novità. Da lunedì 6 febbraio 2019 la sezione di Valle Mosso del Liceo del Cossatese e Vallestrona chiude per rischio crolli e, a oggi, non verrà riaperta. I circa 240 alunni sono stati smistati con non poca fatica nelle scuole vicine, per mancanza di spazio nella sede centrale, per poi convergere al Pietro Sella di Mosso e mantenere il presidio a Valdilana.

Incendi

Un primo trimestre 2019 segnato da incendi, i più grandi in Baraggia e in Valsessera, che impiegano Protezione Civile, Aib, Vigili del Fuoco. Come un sol uomo sono riusciti a sedarli tutti nonostante il tragico esito ambientale degli ettari bruciati e animali morti. In Baraggia il fuoco divampa a fine febbraio, ma riprende in maniera più grave a fine marzo. A fiamme estinte il bilancio spaventa: circa 150 ettari bruciati nella savana biellese equivalenti a 300 campi da calcio. Per non parlare dell’incendio tra Valsessera e Valsesia partito il 25 marzo e spento poi solo nei primi giorni di aprile. Il fuoco ha devastato porzioni importanti con oltre 2mila ettari di bosco bruciato, 2 milioni di euro spesi per i mezzi aerei in 10 giorni di fuoco e 800 tra volontari e operatori impegnati giorno e notte a domare le fiamme.

Politica

Iniziano a delinearsi i primi candidati, programmi e liste per le elezioni che saranno non solo comunali per la maggior parte dei comuni biellesi, ma anche provinciali ed europee.

Cronaca

Trimestre di lutti importanti e tragici. A gennaio Biella dà l’ultimo saluto a Giovanni Pozzi, 83 anni, presidente dell’Ascom e di Camera di Commercio. Lascia i cittadini anche l’amato don Carlo Gariazzo, storico parroco del Duomo di Biella. Altro lutto che sconvolge i biellesi avviene inaspettatamente nel mondo dello sport e del running in particolare: Maurizio Fenaroli cade in montagna durante un suo normale allenamento. Forse uno scivolone sul ghiaccio. Non si hanno più sue notizie da sabato 23 marzo, il 30 del mese viene ritrovato il suo corpo sotto il monte Bo, aveva fatto un volo di 250 metri nel vuoto. Nello stesso periodo si perdono le tracce anche di un altro sportivo, Giordano Donà, le ricerche si attivano ma del suo corpo non c’è traccia ancora oggi. Ritrovato invece il 16 febbraio il corpo senza vita di Giorgio Montin a Pralungo, scomparso 2 mesi prima dalla sua abitazione a Favaro.

Stefano Leo

Un’altra tragedia si abbatte su Biella: il 23 febbraio a Torino muore accoltellato Stefano Leo, 34enne di Biella ma a Torino per lavoro, un mese dopo l’omicida si costituisce. E’ il 27enne Said Mechaquat: “l’ho ucciso perché era troppo felice”.

Sport

Si gioca allo stadio La Marmora la sfida di Rugby internazionale Sei Nazioni Under 20 tra Francia e Italia. Quest'ultima soccombe per una manciata di punti chiudendo 35 a 31.