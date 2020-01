Viverone: Un bagno d'allegria al consueto tuffo di capodanno FOTOGALLERY

Grandissima giornata con tantissima gente e quest'anno si sono raggiunti ben 32 partecipanti rigorosamente arrivati con costumi allegorici di ogni sorta. L'evento favorito anche grazie alla bella giornata e all'acqua relativamente calda con 7 °.

il team Roadrunner ringrazia tutti i partecipanti, il comune di Viverone, la croce Rossa di Cavaglià e non per ultimi il ristorante dei Pescatori per la location e al cioccolata offerta ai coraggiosi che hanno partecipato all'evento .Un ringraziamento anche a Franco Andreoli che si è calato nelle vesti del parroco per la fantomatica benedizione.