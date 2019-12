Rifondazione Comunista Biellese con Nicoletta Dosio: "La sua unica colpa agli occhi del potere costituito è di essere irriducibilmente No Tav"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La segreteria biellese del Partito della Rifondazione Comunista esprime la propria solidarietà a Nicoletta Dosio, arrestata ieri sera dai carabinieri di Susa.

Ingiustificabile la decisione di revocare la sospensione dell'ordine di carcerazione a Nicoletta che, ricordiamo, non ha chiesto nessuna misura alternativa al carcere. La Procura Generale di Torino ancora una volta dà dimostrazione dell'ossessione repressiva contro il movimento NoTav.

Nicoletta a 73 anni è stata condannata lo scorso novembre insieme ad altri 12 compagne e compagni NO TAV per una manifestazione di protesta pacifica davanti a un casello autostradale del 2012. Una professoressa di greco e latino della Val di Susa è considerata talmente pericolosa da revocare la sospensione dell'esecuzione di una condanna già palesemente abnorme.

Chi conosce Nicoletta, e siamo in tante/i, sa bene che affronta anche questa prova con serenità e determinazione. Ma non per questo possiamo accettare questo arresto insensato.E’ inaudito, intollerabile che Nicoletta, di cui tutti conoscono dignità, coerenza, coraggio ,integrità spese in una lotta più che ventennale, sia stata tradotta in carcere.

La sua unica colpa, imperdonabile agli occhi del potere costituito, al pari di molti altri attivisti denunciati o arrestati nel corso di questi mesi e anni, è di essere irriducibilmente No Tav, di continuare ad anteporsi alla realizzazione di un’opera affaristica, inutile, dissipativa di colossali somme di denaro pubblico.

La lotta contro il Tav non si fermerà e la mobilitazione per chiedere la libertà di Nicoletta e degli altri attivisti proseguirà e ci vedrà partecipi come sempre.

Meritano grande ringraziamento i cittadini di Bussoleno che hanno bloccato l'auto dei carabinieri in strada ,perchè 'si parte insieme,si torna insieme', dimostrando di quali valori di solidarietà sia testimonianza la resistenza popolare della Val di Susa contro un mega-affare devastante.