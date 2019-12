Elena Chiorino: "Siamo partiti forti, ora acceleriamo. Buon 2020 a tutti"

"Oggi (ieri lunedì 30 dicembre, ndr) ultima giunta regionale del 2019 e conferenza stampa di fine anno con il presidente Cirio e tutti gli assessori regionali per illustrare l’attività svolta e soprattutto i piani per il futuro del nostro Piemonte. Siamo partiti forte. Ora è il momento di accelerare ancora di più, anche per tutelare e garantire il lavoro, il diritto all’istruzione - ad ogni livello - e le politiche attive, in particolare l’orientamento scolastico e la formazione professionale in modo da favorire l’incrocio fra domanda e offerta occupazionale. Il treno Piemonte è partito e non si ferma più. Buon 2020 a tutti!" - ad affermarlo sulla sua pagina social è l'assessore Elena Chiorino.