Chiara Caucino: "Allontanamento Zero, disegno di legge regionale unico in Italia"

"Ho partecipato questa mattina (ieri lunedì 30 dicembre, ndr), insieme ai colleghi della Giunta e al Governatore Alberto Cirio, alla conferenza stampa di fine anno. Il Presidente ha tracciato rapidamente il bilancio dei primi sei mesi di attività della nuova amministrazione ad un’altra velocità” per il nostro Piemonte, mettendo in luce le molte cose buone già fatte. Lo ringrazio per aver ricordato Allontanamento zero, un disegno di legge regionale unico in Italia, e per aver indicato, fra le priorità 2020, la nuova legge sulla casa, tema di primissimo piano per i Piemontesi". Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino apparse sulla sua pagina social.