Biella: messa di fine anno al Monastero delle sorelle Carmelitane

“Un anno termina, ma solo per un attimo: un nuovo anno inizia". Al Monastero Mater Carmeli questa sera, martedì 31 dicembre alle 22 messa di ringraziamento, preceduta alle 21,15 dal Canto dell’Ufficio delle Letture.

"Insieme canteremo un grazie al Signore per quanto di bello abbiamo vissuto - invitano le sorelle - , insieme ci stringeremo intorno a dolore di quanti hanno sofferto, insieme ci apriremo al dono dei giorni che verranno, per viverli con speranza, affidandoci a Maria, nostra dolce Madre, in questo particolare Anno mariano oropense che stiamo vivendo".

Il nuovo anno si aprirà con la messa delle 9 del 1° gennaio 2020.