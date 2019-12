Moda e tecnologia: gli occhiali fashion per il PC

Le nuove tecnologie stanno gradualmente iniziando a trovare un posto nel nostro guardaroba. Possiamo in particolare modo pensare a orologi intelligenti o guanti riscaldati. Ma anche gli occhiali hanno diritto a una trasformazione tecnologica! Oggi passiamo molto tempo davanti a uno schermo che emette luce blu e questo provoca affaticamento degli occhi. Pensa a tutte le serate passate davanti al tuo computer per conquistare i regni di World of Warcraft e le volte in cui hai cercato di battere il tuo record in Gears o Borderlands e molto altro ancora. Fortunatamente, ci sono sempre più occhiali con soluzioni per proteggerli. Quando si pensa alla correzione della vista, spesso si immagina a delle montature non così chic o lenti spesse e poco lusinghiere. Mentre, al contrario, gli occhiali oggi sono un accessorio di moda e soprattutto sono delle vere meraviglie tecnologiche!

Una cosa è certa: l'affaticamento degli occhi è una realtà seria sia per chi lavora al computer che per chi gioca. Occhi secchi e irritati, visione offuscata, rigidità del collo e mal di testa sono solo alcuni dei problemi provocati dall'uso prolungato di uno schermo. Nowave ha unito montature alla moda e la tecnologia delle lenti con filtro luce blu per dare vita agli occhiali da riposo con un tocco di stile italiano. Passeggiando sul sito di Nowave, scoprirai un'ampia scelta di stili, forme e colori, sia in termini di montature che di lenti. Gli occhiali da riposo proposti dall'azienda Nowave di Genova, sono tutti dotati di un filtro luce blu e hanno delle lenti anti graffio, anti appannamento, anti UV, antiriflesso HMC e sono adattabili a qualsiasi genere di montatura, sia per occhiali neutri che graduati.