Carroattrezzi a fuoco nella notte. È accaduto nei pressi della pizzeria Tonino a Vigliano, in piazza Ferdinando Avogadro di Collobiano. A domare le fiamme divampato intorno alle 2 ci hanno pensato i Vigili del fuoco. Insieme a loro sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause dell'incendio non sono ancora note, ma non si esclude il dolo.