Cossato, finanzieri del 117 trovano e restituiscono portafogli con 400 euro, carte di credito e assegni

Nel pomeriggio del 27 dicembre, una pattuglia di Finanzieri impegnati nel servizio 117, durante il consueto controllo economico del territorio, transitando nelle vicinanze della rotonda di via Amendola a Cossato, notava per terra un portafoglio. I militari dopo averlo raccolto constatavano che al suo interno c’erano banconote di vari tagli per un totale di 400 euro, 3 carte di credito, 2 blocchetti di assegni e tutti i documenti di riconoscimento del malcapitato. Dopo una rapida ricerca tramite le banche dati in uso al Corpo, i finanzieri riuscivano a contattare il proprietario del portafoglio e a restituirglielo negli uffici del Comando Provinciale.