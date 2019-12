Cerrione, furgone in fiamme. Incendio domato dai Vigili del Fuoco FOTO

Incendio di un mezzo anche a Cerrione. Dopo il rogo del carroattrezzi a Vigliano nella notte, intorno alle 7,30 di oggi 31 dicembre i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che hanno colpito un furgone parcheggiato in piazza Chiarletti, a Cerrione. Poco dopo sono giunti anche i carabinieri di Salussola e il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola. In poco tempo gli uomini del 115 hanno domato il fuoco e messo in sicurezza il veicolo. Al momento le cause sono sconosciute.