Pro Loco Biella e Valle Oropa, Christian Clarizio: "Un grazie ai volontari, pronti a nuove sfide"

Si conclude il 2019 come altro anno ricco di iniziative portate avanti dalla Proloco di Biella e Valle Oropa, che ci teniamo a comunicare perché volute ed ottenute grazie alla disponibilità dei volontari. La Festa della Befana ha raccolto in Piazza San Giovanni Bosco circa 600 persone diventando un evento di forte richiamo, c’è poi stato il Carnevale di Biella coordinato in tutte le sue fasi con le diverse associazioni.

Sistemazione delle panchine di Piazza Fiume, grazie ad un accordo con i giostrai per il posizionamento temporaneo di una pista di autoscontri. Sono stati raccolti oltre 1600 euro donati per la prematura scomparsa di un papà a cui è stata donata una degna sepoltura e fornito alla famiglia un cospicuo aiuto economico. A maggio è stata la volta di Vinopoli, della prima Caccia alle uova e dell’evento Bimbi in centro che hanno raccolto moltissimi passaggi favorendo gli acquisti in centro città e della prima iniziativa di plogging ripulendo il Gorgomoro in collaborazione con Carrozzeria Campagnolo e Biella Color School.

In autunno si è tenuta la seconda edizione di BenCuncià che ha portato nei ristoranti biellesi oltre 2200 persone con un progetto creato completamente da aziende biellesi. Ed infine il coordinamento del Natale nel cuore di Biella, con oltre 30 spettacoli durante il mese di dicembre, la pista di pattinaggio, la casetta di Babbo Natale ed il Trenino completamente gratuito hanno creato un’atmosfera davvero affascinane nella nostra città.

Clarizio: "Ci auguriamo un 2020 ricco di nuove sfide sempre da vivere con volontà ed ottimismo per valorizzare il nostro territorio. Due anticipazioni a fine marzo uno spettacolo teatrale benefico insieme alla compagnia di Beppe Pellitteri che racconterà la storia dei 35 anni del Processo del Babi e tornerà a luglio la Cena in Bianco…data e luogo tutti da scoprire. Chiudo chiedendo a chi ha tempo da dedicare ad iniziative o ci volesse supportare di venire nella nostra sede in Via Duomo per i tesseramenti 2020, o scrivere a proloco.biella@gmail.com".