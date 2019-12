L'opinione di Pietro Brovarone: "Il fatto non sussiste"

“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzioneè punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni”, primo comma art. 580 c.p. Marco Cappato, noto esponente radicale, ha accompagnato presso una clinica svizzera DJ Fabo consapevole che, presso quella struttura, DJ Fabo si sarebbe tolto la vita con la pratica del suicidio assistito, ovvero, schiacciando con i denti un pulsante che avrebbe dato il via ad una sorta di iniezione letale di un farmaco idoneo ad ucciderlo. Tornato in Italia il sig. Cappato, pienamente consapevole che la sua azione, cosciente e volontaria, rientrava sotto l’alveo dell’art. 580 c.p. per aver agevolato il suicidio di DJ Fabo, si è autodenunciato avanti alla Procura di Milano.

Il fatto, nei suoi contorni essenziali, è chiarissimo: agevolazione in qualsiasi modo del suicidio per la legge penale è compiere un’azione causalmente idonea a che il suicida raggiunga il suo scopo; sarebbe stato analogo accompagnare un malato in sedia a rotelle fin sul ciglio di un ponte, consapevoli del suo intento di farla finita perché ammalato, per consentirgli di spingersi nel vuoto ed in tal modo morire cadendo al suolo. Due modalità differenti di esecuzione del suicidio: esito identico, la morte. La Corte d’Assise di Milano ha assolto Marco Cappato dichiarando che il fatto reato non sussiste: tradotto, per i non addetti ai lavori, accompagnare un uomo nelle condizioni fisiche e psichiche di DJ Fabo che è chiaramente e manifestamente intenzionato a farla finita, presso una struttura che ti mette a disposizione gli strumenti idonei per morire, non sarebbe agevolazione al suicidio. A giudizio di chi scrive una tale lettura dei fatti appare discutibile: è nella natura oggettiva delle cose che se il Cappato non avesse accompagnato DJ Fabo, questi, date le condizioni in cui versava, salvo altro accompagnatore, non avrebbe potuto accedere a quella modalità suicidaria. Ergo, la condotta del Cappato, nel caso di specie, è stata oggettivamente agevolativa del proposito suicidario e lo stesso Cappato ne era consapevole tanto da autodenunciarsi per creare un caso mediatico - giudiziario sul tema più generale dell’eutanasia. Circostanza, quest’ultima, che gli è riuscita alla perfezione. La Corte Costituzionale, con una lettura un po’ più tecnica, interpellata sul caso dalla stessa Corte di Assise, non ha cassato la norma penale, ma ha spiegato che a certe condizioni l’agevolazione al suicidio sussiste, ma chi agevola non è meritevole di punizione, per una sorta di causa di non punibilità ricavabile da un non esplicitato “diritto a morire o a non vivere in condizioni di vita non dignitose”. Tale lettura, però, pare essere stata esclusa dalla corte di Milano che ha preferito ritenere che l’azione del Cappato non sia agevolazione al suicidio, con la conseguenza che d’ora in avanti chi accompagna un malato a suicidarsi potrà richiamare quel precedente a sua scusante, con tutti i limiti giuridici del caso, posto che versiamo ancora in un sistema di diritto continentale e non anglosassone.

Ciò che, però, lascia perplessi di tutta questa vicenda è l’uso strumentale della giustizia penale, per fini legati a scelte politiche che attengono alla dignità della vita umana malata e sofferente. Sino ad oggi l’ordinamento con le sue norme, anche di natura penale, ha sempre tutelato la vita dell’uomo da scelte contro il valore delle vita, quale bene indisponibile, oggi, invece la cultura moderna ci propone una signoria sulla vita che supera il valore stesso della vita, in ossequio al principio di autodeterminazione e “dignità della persona”. Tali scelte di fondo, però, non spettano al potere giudiziario che non ha ricevuto alcuna investitura popolare e che dovrebbe limitarsi a soggiacere alla legge, quale espressione della volontà popolare, ma troppo spesso il potere giudiziario si lascia tentare da non opportune fughe in avanti.