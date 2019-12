Botti di Capodanno: il decalogo di OIPA per proteggere gli animali

Mancano solo poche ore al Capodanno. Cibo, divertimento e amici la faranno da patrone anche questa sera per un momento da passere in allegria, ma non per tutti.

Con lo scoccare della mezzanotte infatti arriva il pericolo dei botti di Capodanno, che tanto sconvolgono i nostri amici a 4 zampe e risultano un rischio anche per gli umani. Ogni fine anno non sono pochi i feriti e le vittime tra animali e umani a causa dei fuochi nonostante le tante ordinanze di divieto di utilizzo.

OIPA ha, anche quest'anno, pubblicato il Decalogo per proteggere gli animali dai botti di Capodanno:

1 -Tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi

2 - Non lasciarli soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Bisogna star loro vicini mostrandosi tranquilli e cercando di distrarli.

3 - Non lasciarli in giardino. Tenere in casa o in luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga.

4 - Teniamo alto il volume di radio o televisione chiudendo le finestre e le persiane.

5 - Lasciare che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è "vietato"

6 - Durante la passeggiata tenerli al guinzaglio, evitando di liberarli anche nelle aree per gli animali in modo da evitare fughe dettate dalla paura.

7 - Far visitare l'animale da un veterinario comportamentalista per valutare una possibile terapia di supporto.

8 - Evitare soluzioni fai da te somministrando tranquillanti. Alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico.

9 - Organizzare una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi.

10 - Chiedere al Comune l'ordinanza contro i botti e sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto i bambini, su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per i 4 zampe.