"Seguendo la Stella", a Valdilana torna la corsa serale benefica

Torna sabato 4 gennaio 2020 “Seguendo la stella”, la camminata serale benefica organizzata dall'associazione Delfino che aveva debuttato lo scorso anno. Il programma prevede il ritrovo alle 20.30 al Dopolavoro Zegna a Trivero Valdilana, davanti al centro incontro. Da qui si parte con torce elettriche in direzione del santuario della Brughiera; lungo la strada, tappa a Barbato, dove l’associazione Santa Lucia prepara una bevanda calda. Arrivati al salone del pellegrino, tombola e sorprese per i bambini. Infine, brindisi sotto le stelle per chiudere in bellezza la serata. Il costo è di 10 euro a testa, gratis i bambini fino a 12 anni. Il ricavato verrà usato in aiuti per persone in difficoltà. Per informazioni e iscrizioni contattare il 347.386.3301.