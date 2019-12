Pimazzoni (Destre Unite): "Salvaguardiamo la sicurezza stradale"

Egregio direttore,

vivendo l'anno in corso mi rendo conto che nel ventennio appena trascorso nelle mie lettere ai giornali di allora fui veggente. Previdi una crisi economica del territorio integrata a una crisi del comparto tessile irreversibile, consigliai all'unione industriale una diversificazione compartimentale dei prodotti. Fui profeta in patria, inoltre previdi una rottura dello stato sociale con la divisione delle classi operaie manifatturiere con una speculazione sui generi di prima necessità, la classica globalizzazione.

Fui obiettivo anche sul futuro politico: il ricambio generazionale non sembrò all'altezza. Insomma, un futuro incerto dopo gli anni '90. Amo il Biellese, tanto da svolgere diverse attività pubbliche a zero costi, ma da queste pagine vorrei lanciare un ulteriore messaggio per il futuro: salvaguardiamo la sicurezza stradale.

Le forze dell'ordine e gli addetti ai lavori hanno compiuto un lavoro straordinario nel nostro territorio anche grazie alla volontà oggettiva della struttura, allo scrupolo delle persone, ma troppe volte assistiamo a lacune nella manutenzione delle strade, cantieri pericolosi e molto spesso i sindaci sono impotenti, per mancanza di fondi o autorizzazioni. Questa mia doglianza vuole essere istanza ai nostri politici di tutti i livelli e ancora di più alla neo Ministra Azzolina, che può portare direttamente al governo la situazione grave delle strade biellesi".