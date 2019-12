Dal nord Ovest - Cerca di soffocare la madre che si rifiuta di accompagnarlo a comprare una dose

Costringe la mamma ad accompagnarlo per comprare una dose di droga e la picchia con violenza. E' successo la sera della Vigilia di Natale. Nella notte del 24 dicembre una pattuglia della Polizia è intervenuta in via Maestra nel Torrion Quartara dopo la telefonata di una donna, che aveva raccontato di essere stata aggredita dal figlio. La donna si era chiusa in bagno e il figlio stava cercando di sfondare la porta.

La vittima ha poi spiegato che il figlio quella sera l’aveva costretta ad accompagnarlo per comprare una dose di droga. Ma, alla seconda richiesta, la madre si era rifiutata, causando l’ira del figlio che l’aveva colpita ripetutamente ed era arrivato a metterle un cuscino in faccia per tentare di soffocarla. Per liberarsi la donna aveva acconsentito ad accompagnarlo nuovamente per poi chiudersi in bagno e chiamare il numero unico per le emergenze 112.T.D. è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia e condotto al carcere di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

