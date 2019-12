Sarà una notte di Capodanno all'insegna delle feste private e con un menù per molti rivolto al sushi, anche se c'è ancora qualcuno che non sarà cosa farà. Sono le idee di alcuni biellesi per la serata più attesa dell'anno, ma c'è anche chi andrà "in trasferta" a Torino, Zurigo e Courmayeur. Insomma tanta montagna, famiglia e amici. Ecco cosa faranno i biellesi che Newsbiella ha intervistato in via Italia e al centro commerciale Gli Orsi.