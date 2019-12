Befana a Su Nuraghe: doni per tutti e borse di studio per i più bravi

Lunedì 6 gennaio 2020, alle 16, a Biella, nelle sale di Su Nuraghe, in via Galileo Galilei, 11, puntualissima, è in arrivo la Befana per consegnare a tutti i bambini presenti premi e l’immancabile calza. Ai piccoli protagonisti, i figli meritevoli dei soci che si sono distinti a scuola nell’applicazione e nello studio, verranno consegnate anche le tradizionali otto borse di studio. La selezione dei migliori per meriti scolastici è affidata a un’apposita commissione presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella.

Fin dalla sua fondazione, Su Nuraghe mette i bambini al centro delle sue attività, incioraggiando e sostenendo le nuove generazioni che si affacciano alla vita. Si rinnova con gesti concreti il primo appuntamento del nuovo anno sociale accompagnando i nuovi virgulti nel mondo degli adulti attraverso selezione e valutazione delle loro pagelle e attestati di studio. Premi e incoraggiamento ai cittadini di domani, poiché a loro, da grandi, è affidato il futuro della società. Unitamente agli assegni in denaro ai vincitori, verranno consegnati regali e calze ricolme di doni a tutti i bambini presenti. Infine, per su cumbidu, una speciale merenda della tradizione natalizia.