Tollegno: Tutto pronto per il Capodanno con gli Alpini

Il paese di Tollegno si prepara a festeggiare il Capodanno con il cenone insieme agli Alpini. Il menù prevede tra gli antipasti carne cruda di bue piemontese, timballo di russa e salmone fumè (salmone selvaggio), muffin di polenta e cotechino (cestino di polenta macinata a pietra con cotechino cotto e fonduta delicata). Tra i primi: agnolotti di bue grasso piemontese con sugo d'arrosto o in brodo e come seconda portata stufatino di bue piemontese al Gattinara, con tortino di patate e bietole, contornato da lenticchie stufate. Non mancheranno il panettone e altri dolci. Ad allietare le canzoni del Maestro Ennio Cinguino.