Disagi all'ex funicolare, la ditta Maspero precisa: "Guasti dovuti a utilizzo scorretto e vandalismo"

"In merito a quanto riportato dalla stampa locale in relazione all’interruzione della funicolare di Biella avvenuta il 26 dicembre scorso, Maspero Elevatori precisa quanto segue. Il guasto all’impianto funicolare di Biella, anche in questo caso, è da imputare ad un non corretto utilizzo da parte degli utenti e a frequenti episodi di vandalismo, come più volte segnalato all’Amministrazione Comunale.

Il blocco accaduto il 26 dicembre scorso è stato dovuto, infatti, ad un passeggero che, appoggiandosi alle porte contrariamente a quanto indicato in cabina, ha causato l’arresto del funzionamento per anomalia del sistema. Maspero Elevatori sottolinea, inoltre, che garantisce un intervento tempestivo in caso di malfunzionamento, pertanto, non sarebbe stato necessario allertare i Vigili del Fuoco ma contattare l’assistenza - come correttamente indicato - ed un tecnico avrebbe risolto il guasto con celerità e minori disguidi per il funzionamento dell’intero impianto.

Maspero Elevatori ha più volte evidenziato all’Amministrazione Comunale di Biella la natura dei malfunzionamenti e la necessità di prevedere interventi di manutenzione più frequenti. L’Azienda ha realizzato la funicolare sulla base di 200 corse al giorno, come dai requisiti richiesti dall’appalto d’asta del Comune di Biella e dal progetto dell’Amministrazione comunale stessa. Dopo la realizzazione dell’impianto, il numero delle corse è raddoppiato, senza peraltro prevedere una adeguata programmazione delle corse stesse. Tale situazione crea di fatto un sovraccarico con conseguenti disagi".