Comitato Custodiamo la Valsessera: "Azzolina sei pronta a dimetterti se passerà la diga?"

"Con l'affidamento di un dicastero, ovvero con l'ingresso nell'esecutivo di un deputato eletto nel Biellese per il M5S, aumentano le responsabilità di tale formazione politica circa gli esiti del progetto di "Rifacimento invaso sul torrente Sessera" voluto dal Consorzio Baraggia. Se il progetto non verrà definitivamente stoppato come risponderanno M5S e PD ai propri elettori locali ? "Parigi val bene una messa"? O diversamente c'è chi metterà sul piatto, anticipatamente, le proprie dimissioni da Ministro se passerà la diga? Azzolina è pronta a questa dichiarazione?".

A sostenerlo è il comitato Custodiamo la Valsessera "sul tema della proroga dei termini per l'esecuzione delle opere (scadono a dicembre i 5 anni dall'autorizzazione VIA e manco è stato approvato il progetto esecutivo) 'Custodiamo' ha interpellato il Ministro dell'Ambiente. Non avendo ricevuto risposta ha posto il tema ai partiti di Governo (PD, M5S, LEU). Qui di seguito la interrogazione presentata da Rossella Muroni di LEU. Altre iniziative informali sono state avviate coinvolgendo i Deputati Lucia Azzolina (ora ministro) e Jessica Costanzo del M5S, Enrico Borghi del PD e il Sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut del PD".

"Rallegrarsi per la promozione di Azzolina a Ministro, a sessantanni da Pella -concludono dal comitato- non ci distoglie dalle attese concrete. Azzolina non è stata eletta solo per le problematiche scolastiche ed a livello locale il M5S ha assunto degli impegni su determinate opere. Sollecitiamo dunque il neo Ministro ad assumersi responsabilità verso i propri elettori locali".