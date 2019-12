A Ternengo è in programma la sistemazione di due alloggi comunali

Da poche settimane il Comune di Ternengo ha concluso lavori all'edifcio municipale, dove è stato sistemato l'archivio, messo in sicurezza il portone dell'ufficio tecnico, cambiata la caldaia, e sostituiti i serramenti del primo piano in termini di efficientamento e risparmio energetico.

Nella spesa di 40 mila euro per la realizzazione di queste opere, finanziata con un contributo ministeriale, è stata compresa la sostituzione dei serramenti di due appartamenti di proprietà comunale, siti sopra il negozio di alimentari, per i quali l'Amministrazione ha in programma un intervento generale. "Cominceremo con la sistemazione dall'impianto elettrico - spiega il sindaco Francesco Vettoretto, - con l'obiettivo di affittare questi locali tramite un bando comunale".