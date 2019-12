Ad Agrigento non c'è partita, Biella cade ma è ancora capolista. Finisce 84-68

Aria di Natale amara per Biella che torna dalla Sicilia con una preziosa lezione, dopo che Agrigento ha fatto valere d'autorità il fattore campo guidata dal duo USA Easley-James, assoluti protagonisti del match. Biella perde match e differenza canestri negli scontri diretti.

Per i rossoblù troppo poco dalla panchina e soli 6 uomini a punti, con Polite e Saccaggi a fare da baluardo rispettivamente con 24 e 17 punti.

Avvio di gara subito in salita per i rossoblù con la Moncada che scappa sul 7-1. Biella, tramortita, cerca di reagire e recupera portandosi al primo riposo a -4 sul 17-13.

Nel secondo quarto i padroni di casa scappano ulteriormente e l'Edilnol sprofonda andando al riposo lungo non solo sotto, ma anche senza nessun tiro da 3 a referto, sintomo di un attacco decisamente inceppato. All'intervallo lungo il punteggio è perentorio: 39-22.

Il resto del match è una formalità per i Siciliani che controllano sino alla sirena finale nonostante nell'ultimo quarto Biella abbia - finalmente - un sussulto che riporta le distanze ad un range ragionevole, ma comunque tranquillo per i padroni di casa.

Punteggio finale 84-68

Per Biella un incidente di percorso indolore in cui si salvano le individualità - Saccaggi e Polite - e la reazione del quarto quarto: motivazioni extra per la difficilissima trasferta contro Latina di domenica prossima.

Tabellini

Biella

Lombardi 13, Omogbo 9, Polite jr 17, Massone, Saccaggi 24, Deangeli, Barbante, Pollone, Bortolani 2, Donzelli 3



Agrigento

James 21, Easley 20, Chiarastella 4, De Nicolao 5, Rotondo 1, Pepe 14, Moretti 2, Ambrosin 17, Cuffaro, Indelicato ne, Fontana ne, Moricca ne

Pagelle

Lombardi 6,5 - combatte leonino ma non basta in una brutta serata di squadra

Omogbo 5 - ancora insufficiente, in cerca della fiducia di inizio stagione, perde nettamente il confronto con Easley

Polite Jr 6 - Match nel complesso solido e numericamente importante

Massone 4,5 - Tante palle perse e poco impatto, le difese lo conoscono, deve ritrovare imprevedibilità

Saccaggi 7 - Top scorer e ultimo a mollare, sempre sul pezzo anche in una serata difficile come questa

Barbante 5,5 - Partita incolore

Pollone 6 - zero punti ma con lui in campo Biella sembra poter contrastare meglio James. Spende 5 falli

Bortolani 5 - Giro a vuoto, perfettamente limitato dalla difesa di casa.

Donzelli 5,5 - In difficoltà come gli altri compagni di reparto contro i lunghi Agrigentini.