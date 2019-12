A Bielmonte vince ancora Valentina Rimoldi. Trofeo Lauretana allo Sci Club Varallo

Valentina Romoldi ancora sul gradino più alto del podio nella categoria Ragazzi e lo Sci Club Varallo vince il trofeo Lauretana a Bielmonte. La biellese ha stravinto infliggendo 1''67 alla sua compagna di club Beatrice Guglielmina e 2''25 a Irene Grassi Del Grumello (Ski Team Valsesia).

Una stupenda giornata e la pista in ottime condizioni ha accompagnato la prima gara di slalom gigante. Molto bene, come anticipato, Valentina Rimoldi, la 12enne biellese che gareggia per lo Sci Club Varallo ha dominato la categoria Ragazzi. Nella "Giovani-Master" ottimo secondo posto per Federico Miglietti (Oasi Zegna); nella under 14 uno splendido Carlo Tonione (S.C.Biella) chiude secondo per soli 27 centesimi ma peccato per Giulio Tonione (S.C.Biella) giunto ai piedi del podio con una quarto posto; nell'under 12 cuccioli vittoria per Greta Trivero ma il podio è tutto per S.C. Biella. e completato da Anita Gjiglia e Carlotta Schellino; nell'under 12 cuccioli maschile ottima seconda piazza per Enrico Rolando (Oasi Zegna) mentre nel super baby maschile a vincere è stato Achille Fava Piuz (Oasi Zegna). Il prossimo appuntamento sulle piste di Bielmonte è in calendario per il 4 gennaio.