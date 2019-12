Biella Christmas Event, il consigliere Maiolatesi risponde al PD biellese

Riceviamo e pubblichiamo:

"Apprendo da un’interrogazione presentata che i consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono alcuni chiarimenti in relazione ad una manifestazione che si è tenuta al Palapajetta di Biella. Premesso che l’amministrazione comunale, molto disponibile e vicina alle iniziative che creano promozione del territorio, ha solamente dato la disponibilità della struttura (come farebbe con chiunque abbia tutte le carte in regola per richiederla, eventuali impegni già programmati nella struttura a parte) per portare nel proprio comune la manifestazione concomitante con le vacanze natalizie dedicata ai giovani. In campagna elettorale tutti i programmi recitavano nella sezione dedicata ai giovani: “ricerca di nuovi spazi e location per eventi”. Bene, in coerenza con le promesse fatte, l’amministrazione - di cui ne faccio orgogliosamente parte - ha semplicemente dato la disponibilità della Struttura con tutte le prescrizioni del caso tramite anche la commissione di vigilanza che ha fatto modificare la capienza della struttura limitatamente a questa manifestazione oltre al rispetto di tutte le normative vigenti.

Il sottoscritto, esperto nel campo e conosciuto da quasi tutte le associazioni giovanili, è stato semplicemente colui che ha portato avanti i contatti tra l’amministrazione e l’Associazione promotrice di questa iniziativa che mi ha contattato, nella quale non ricopro incarichi e non sono assolutamente membro, dando la mia disponibilità ed una mano gratuita su tutto quello che l’Associazione Doveva presentare al fine di essere a posto e su alcuni consigli logistici/organizzativi. “Disponibilità totale che darò per tutti e cinque gli anni a chiunque abbia voglia di riportare iniziative di svago e di qualunque genere sul territorio dato che per me il programma elettorale prende ancora più valenza dopo le elezioni. Persino il giorno di Natale, mentre ero a letto con 39 di Febbre, ho ricevuto una chiamata da persone che volevano chiedermi informazioni per una manifestazione come tantissimi giovani stanno facendo da quest’estate”. Grazie al canone di affitto, che chiaramente è stato corrisposto come qualunque associazione/società è tenuta a corrispondere (nel caso del palapajetta ammonta a 800€+iva) fatto salvo diverso caso tramite delibera di giunta o altro ma non era questo uno dei casi, siamo riusciti come comune ad avere dei fondi che ci aiutassero a rimettere a posto alcune cose anche per le partite sportive che da inizio 2017 purtroppo non venivano sistemate rischiandone la sicurezza delle squadre sportive.

Stante al discorso alcolico riporto quanto riferitoci dagli organizzatori: (grazie anche al controllo delle forze dell’ordine all’interno della manifestazione) non è stato assolutamente somministrato o venduto in nessun caso bevande alcoliche a persone aventi età inferiore ai 18 anni come impone la legge. In una zona apposita si è addirittura ristretto l’accesso a persone aventi almeno 16 anni compiuti. Inoltre, ci è stato riferito dall’associazione che se un gruppo di persone aventi la maggiore età acquistava una bottiglia intera (consumabile solo in quella zona delimitata, perché come impone la normativa non si può girare con il vetro all'interno di un evento) data la quantità più elevata di bevanda acquistata veniva addirittura fatto firmare l’acquisto da parte degli stessi e lo scarico all’associazione per prevenire ancora maggiormente questo rischio. Può capitare che un maggiorenne acquisti per un minorenne anche se chiaramente la colpa non è imputabile a chi organizza, ma se colto dagli addetti alla sicurezza veniva comunque privato del “drink”. Addetti alla sicurezza e antincendio che erano il doppio rispetto al numero minimo di legge stabilito in base alla capienza e all’ultima normativa Gabrielli proprio per garantire un accurato controllo in materia di sicurezza.

L’associazione organizzatrice, inoltre, non ha scopo di lucro e risponde per eventuali danni materiali come da prassi. Mi stupisce questa interrogazione quasi più sul personale che altro fatta da chi ha sempre sostenuto che ci volesse più movida per i giovani e che l’orario prolungato di apertura dei locali non era un semplice spot elettorale fatto ad Aprile... Pensavo fosse più grave avere per due settimane l’olio delle piastre degli street food in piazza Duomo appena restaurata 4 anni fa ma in realtà apprendiamo che è peggio una fontanina caduta e la colpa riescono pure a darla all’attuale amministrazione. Dopo essermi interessato dato le idee errate che vi eravate fatti e avervi dato tutte le spiegazioni nei dettagli, ci stupisce ancora di più che la domanda arriva da chi negli anni ha sempre autorizzato manifestazioni dove all’interno delle stesse c’era un vostro consigliere di maggioranza nella passata amministrazione... Della serie, nel PD è prassi predicare bene per fare il contrario nella realtà; invito la consigliera Bruschi di farsi spiegare meglio dai suoi colleghi alcune cose prima di uscire con certe cose perché io ho le spalle larghe ma far finire in mezzo giovani ragazzi e persone del territorio è una brutta propaganda oltre che scorretto".