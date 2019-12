Valentina Grigoli è sempre in prognosi riservata. Era ubriaca l'altra automobilista

Valentina Grigoli è sempre ricoverata in prognosi riservata nel reparto rianimazione dell'ospedale di Ponderano. La biellese era in auto con il papà e la mamma la sera di venerdì 13 dicembre alle 22 quando, l'auto sulla quale viaggiava, è stata centrata da una Audi con alla guida una 41enne residente nel novarese. Quest'ultima è stata trovata positiva all'alcol con un tasso rilevato di 2 g/l, bel oltre il limite di 0,5 g/l fissato dalla legge. Nei suoi confronti sono dunque scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida sotto l’effetto dell’alcol, oltre a quella per lesioni gravissime. (LEGGI ANCHE: SCONTRO IN VIA SALVO D'ACQUISTO, DONNA GRAVE IN OSPEDALE) Sono ancora in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente da parte della polizia locale di Biella.