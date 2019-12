Mongrando "resiste" al traffico durante la chiusura della Settimo Vittone ma pensa alla nuova rotonda

Il traffico fino a pochi giorni fa è stato deviato dal centro di Mongrando verso la frazione San Lorenzo, per poi proseguire verso Donato e Lace e far ritorno sulla provinciale 419, poche centinaia di metri prima della galleria. "Nessuna problematica particolare -commenta il sindaco di Mongrando Antonio Filoni- la strada di San Lorenzo ha retto bene il traffico e quasi nulle sono state le lamentele dei cittadini. Si vedrà a posteriori le reali necessità di lavori su questo tratto. Intanto ho chiesto un incontro per lunedì 30 con il presidente della provincia Barbisin e sto aspettando risposta. Il tema è l'illuminazione della rotonda tra via Mombarone con via Alda Merini e la zona zona industriale, ultima costruita in ordine di tempo e per la quale i lavori sono quasi ultimati. Si tratta di una cifra considerevole visti i 14 pali illuminanti".