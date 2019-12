Lavoro - Assunzioni all'Ipab di Trino: ecco i profili professionali richiesti

Il 2020 dell'Ipab Sant'Antonio Abate di Trino si apre nel segno di nuove assunzioni. Nell'ultimo Consiglio di amministrazione dell'anno, è stata approvata la delibera che dispone l’assunzione dal 1° gennaio 2020 di 14 operatori socio-sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno.

"Si è così completato - si legge in una nota - il percorso avviato a settembre quando il Consiglio decise, nell’ambito dell’integrazione al piano occupazionale, l’indizione di una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assumere personale con questa qualifica. Tale decisione consentirà all’ente di dare maggiore stabilità ai rapporti di lavoro e diminuire il numero degli interinali".

Il Cda ricorda inoltre che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre scorso il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. L’avviso è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'ente e su www.ipabsantonioabatetrino.it.

Segnala anche che è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per l’assunzione di due infermieri a tempo pieno e indeterminato e che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la figura di direttore sanitario.