“Automobilisti e ciclisti: chi è il padrone della strada?”: La risposta alla nostra lettrice

Carissima Alida,

Vorrei innanzitutto ringraziarti per la tua lettera perché rappresenta un barlume di luce in questo mondo fatto di pregiudizi, ma che purtroppo molte volte risultano veri.



Io sono automobilista. Mi rappresento come prudente e razionale, il mio compagno mi chiama "lumachina". Il primo giorno di Scuola Guida (e ho già avuto l'onore di rinnovare la patente!) mi hanno insegnato che, in qualunque occasione e ogni mezzo, la regola fondamentale della strada è quella di fare di tutto per evitare incidenti, specialmente con "categorie a rischio" quali pedoni, ciclisti e motociclisti.



Sono compagna di Alessandro, che è stato travolto da un furgone mentre era in moto, e dopo 10 giorni di coma porta tutt'ora i segni di quel grave incidente. La nostra famiglia sa cosa vuol sentirsi dire "non l'ho visto".



Sono Infermiera, ho l'onore e l'onere di avere una professione che amo e che mi responsabilizza altamente, di cui sono immensamente fiera. Dico ciò per sottolineare che ho l'obbligo deontologico punibile anche penalmente di soccorrere chiunque sia in difficoltà, anche in un incidente..



Ma ho la sfortuna di abitare in uno dei posti più "pericolosi" del territorio: in una via traversa nella strettoia del famigerato semaforo "Capovilla-Crosa" (le due frazioni di Lessona) nota per la cronaca per essere "il semaforo meno rispettato dai ciclisti".

Abbiamo messo ulteriori specchi per poter vedere meglio, ogni "corte" ha il proprio semaforo per andare in una o l'altra direzione. Siamo tutti prudenti MA..



..Capita sempre il ciclista che non solo passa (e tu rischi di centrarlo perché gli specchi non ingrandiscono così tanto da vederlo), ma si arrabbiano (con tanto di epiteti, gesti, ecc) e se li fermi e sono ancora in grado di insultarmi perché donna quindi in grado neanche di guidare.



Ora, capisco tutto, ma se io mi arrabbio è perché voglio farti capire che passare con il rosso può FARTI PERDERE LA VITA.

Non cerco di prenderti, ma potrei.

Non voglio essere scortese,ma potrei arrivare nella condizione di poterti rianimare.

Non voglio problemi, sono prudente, ma potrei essere incriminata per omicidio o lesioni.

Non mi voglio impuntare, ma potrei dire alla tua famiglia "non l'ho visto"...



Cari ciclisti, per favore, rispettate questo semaforo. Ne può andare della vostra vita. E distruggere, indirettamente, la nostra.