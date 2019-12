Per Biella è "Natale ad Agrigento". L'Edilnol va in scena in un alto scontro al vertice

Natale ad Agrigento. Potrebbe essere il titolo di un Cinepanettone qualunque ma è semplicemente ciò che il calendario riserva all'Edilnol capolista in questa settimana di Natale.

Dopo il derby stravinto fra le mura amiche del Forum arriva il momento della trasferta più lunga del girone.

Qui Biella

All'andata finì 92-82 per i rossoblù in una versione difensiva ancora imperfetta e che sarebbe poi stata plasmata nelle partite successive. I Siciliani all'epoca dettero la sensazione di essere un team solido, con James (19 punti) a fare da principale bocca da fuoco ed il duo Chiarastella-Easley a pulire sotto le plance.

Rispetto ad allora per Biella i meccanismi difensivi sono decisamente migliorati e il susseguirsi di exploit hanno catalizzato l'attenzione del campionato sui Rossoblù senza, fortunatamente, ridurne l'imprevedibilità.

Nell'imminente match molto passerà dalla ripresa di Omogbo dopo qualche uscita sottotono, sotto canestro ci sarà sicuramente bisogno di lui. Polite e la sua crescita vertiginosa dovranno presentarsi con la faccia giusta anche Domenica quando ci sarà bisogno del suo impatto fisico, e se Massone, anche lui sottotono nelle ultime, trovasse nuovo spunto dalla panchina Biella darà del gran filo da torcere ai Siciliani.

Qui Agrigento

Cagnardi e la sua truppa si sono guadagnati questo match di cartello inanellando una serie di prestazioni fatte di solidità e lucidità. Il secondo posto nel gruppone delle squadre a 18 è sinonimo di valore assoluto ed in casa il ruolino di marcia è perentorio: 6-1. L'esperienza sotto canestro di Chiarastella e Easley, soprattutto fra le mura amiche, è garanzia di rendimento e James è un realizzatore puro che però ogni tanto pecca di presunzione fidandosi troppo delle sue capacità e coinvolgendo poco la squadra.

Chiave del match sarà ancora una volta l'energia che verrà messa in campo dalle due squadre.



Palla a due Domenica 29 alle 18:00 per lo scontro al vertice MRinnovabili Agrigento - Edilnol Pallacanestro Biella