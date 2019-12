Valdilana: la Classica Podistica di San Silvestro alla chiesa Matrice

Oggi si corre alla 29esima edizione della Classica Podistica di San Silvestro. L'appuntamento è sabato 28 dicembre con ritrovo alle 8,30 e partenza alle 10. Partenza e arrivo come ogni anno alla piazza chiesa Matrice in frazione Gioia a Trivero, Valdilana.

La corsa rientra nelle manifestazioni regionali agonistiche di corsa su strada e si svilupperà in un percorso di ben 8,3 km. E' possibile iscriversi anche direttamente alla partenza domani, dalle 8,30 alle 9,30. Oltre alla corsa competitiva presente anche un percorso di 4 km per marcia a passo libero non competitiva.

Le premiazioni con pacchi gara per tutti gli iscritti avverranno al termine della gara non appena saranno disponibili le classifiche. A fine gara gli atleti avranno a disposizione una postazione ristoro e servizi igenici ma non servizio docce e spogliatoi.