É la biellese Lucia Azzolina il nuovo ministro dell'Istruzione

Colpo di scena: Lucia Azzolina è il nuovo ministro della Scuola. L'ufficialità è arrivata dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno, in programma questa mattina. Confermate le voci di questi giorni che la indicavano come la nuova guida del Miur, al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. Da giorni, il suo nome (insieme a quelli di altri candidati, come il pentastellato Nicola Morra) era rimbalzato sui tg nazionali e sui massimi organi di stampa. Lo stesso Corriere della Sera l'aveva indicata come la favorita nel mazzo dei possibili candidati.

La parlamentare del M5S è la seconda biellese alla guida di un ministero, dopo la gloriosa stagione di Giuseppe Pella, economista e accademico originario di Valdengo, alla guida dei ministeri del Tesoro e degli Affari Esteri nei governi De Gasperi, Zoli e Segni e 2° presidente del Consiglio (1953-54). Sempre davanti alle telecamere, il premier ha annunciato la creazione di un nuovo ministero dell'Università e della Ricerca, alla cui guida è stato scelto Gaetano Manfredi, presidente della conferenza dei Rettori.

Chi è

37 anni, originaria di Siracusa e biellese d'adozione, Lucia Azzolina è stata eletta alla Camera dei Deputati, tra le fila del Movimento 5 Stelle. Dal marzo del 2018, ha fatto parte della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione fino alla nomina di sottosegretario all'Istruzione del settembre di quest'anno. Laureata in filosofia e giurisprudenza, l'esponente pentastellato ha anche una specializzazione all'insegnamento di storia e filosofia, con abilitazione all'insegnamento con gli studenti diversamente abili.