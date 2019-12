Azzolina ministro della scuola, le reazioni a caldo di M5S Biella e sindaco Torino Appendino

A poche ore dalla nomina di Lucia Azzolina (leggi qui) come nuovo ministro dell'Istruzione del Governo Conte II al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti, esulta il gruppo biellese del Movimento 5 Stelle: “Siamo orgogliosi – spiegano - di avere tra le nostre fila una persona competente come Lucia Azzolina. Siamo felicissimi per questo nuovo ed importante incarico. Siamo sicuri che continuerà il suo percorso con l'umiltà, l'impegno e la dedizione verso il mondo della scuola, qualità che da sempre la contraddistinguono”.

Per il consigliere Rocco Botta "Lucia è la nostra sesta stella, è la persona giusta al posto giusto". A commentare a caldo la notizia anche il sindaco di Torino Chiara Appendino durante la conferenza stampa di fine anno in Comune: “Ancora una piemontese nell'esecutivo e sono sicura che la sua presenza saprà rafforzare i contatti tra Torino e il Governo".