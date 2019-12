Viverone accoglie il 2020 con il tradizionale Bagno di Capodanno

"Il gesto non è del tutto sano e privo di ogni buonsenso, lo si fa a proprio rischio e pericolo".

Con questo "invitante" annuncio il Team Road Runner organizza l'ottava edizione del Bagno di Capodanno di Viverone, l'ormai tradizionale evento del 1° gennaio con il coraggioso tuffo nel lago per salutare l'arrivo del nuovo anno.

L'appuntamento è per mercoledì 1 gennaio 2020, alle 11, al ristorante “Dei Pescatori” in località Masseria, con partecipazione gratuita e, come suggerisce l'organizzazione, in costume allegorico. I tuffatori saranno premiati con una cioccolata calda offerta dal ristorante “Dei Pescatori”.

Il bagno di Capodanno 2020 si terrà con qualsiasi condizione meteo. Per info e adesioni si può consultare il sito internet: http//teamroadrunner.oneminutesite.it .