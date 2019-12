Bioglio: percorso tra arte e musica alla chiesa parrocchiale con "La bellezza dipinta"

Domenica 29 dicembre alle 20,30 nella Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta di Bioglio si terrà la serata "La bellezza dipinta", primo appuntamento di quella che potrebbe diventare un'interessante serie alla scoperta della storia e del significato dell'edificio e delle immagini che da sempre accolgono e accompagnano i fedeli.

Guidati dalla biogliese Chiara Savio, che nella sua tesi di laurea ha studiato la bella chiesa, i partecipanti scopriranno il ciclo di affreschi del soffitto e i suoi segreti. La serata si svolgerà in occasione del 20° anniversario della beatificazione di fra Nicola da Gesturi, noto come frate Silenzio, e il percorso toccherà arte, storia e religione, in un intreccio suggestivo.