Dal Nord Ovest - Momenti di paura per fuga di gas in un condominio

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre, per una sospetta fuga di gas registrata all'altezza del 72 di via Gramsci, a Santhià.Sul posto, per gli accertamenti e le misure del caso, si sono recati i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una volontaria del distaccamento di Santhià.Il personale, con appositi rilevatori, ha effettuato le misurazioni del caso e aerato i locali in modo da scongiurare pericoli per i condomini.