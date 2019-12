Due incidenti per lastra di ghiaccio sulla strada, auto ribaltata e donna in ospedale

Sono in corso i rilievi del caso ma molto probabilmente la presenza di una lastra di ghiaccio sulla strada sarebbe la causa principale del doppio incidente stradale accaduto intorno alle 8 di oggi, 28 dicembre, sulla tangenziale di Biella, all'uscita per Ponderano.

Coinvolti due automezzi: il primo, secondo i primi riscontri, avrebbe sbandato e urtato contro il guardrail ribaltandosi completamente. La donna alla guida è stata portata in ospedale per i dovuti controlli. Anche la seconda auto ha riportato danni ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

Sul posto, oltre agli agenti di polizia locale e ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza, anche gli operatori della Provincia – in azione con il mezzo spargisale per rimuovere la gelata – e il servizio della Sicurezza Ambiente per la rimozione dei detriti dalla strada.