Cade e si ferisce alla gamba a Bielmonte: giovane sciatore portato in ospedale con l'elicottero

Attimi di apprensione questa mattina, 28 dicembre, a Bielmonte. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane sciatore di 14 anni sarebbe caduto in pista nel corso di una gara provinciale rimanendo ferito ad una gamba. Assistito prontamente dagli uomini del Soccorso Piste di Bielmonte, il ragazzo originario della Valsesia è stato caricato cosciente sull'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.