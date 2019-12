Biella: Fuga di gas nella notte da un contatore e da un'auto in sosta

Avverte un forte odore di gas e lancia l'allarme. Il fatto è accaduto questa notte, poco la mezzanotte, in via dei Conciatori, a Biella. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che, in breve tempo, ha individuato la perdita proveniente da un contatore privato e da un auto parcheggiata poco distante. L'intervento si è concluso intorno alle 3 con la messa in sicurezza del mezzo e del contatore.