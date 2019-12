A fuoco sottobosco tra la Bossola e Andrate, in azione Aib e vigili del fuoco FOTO

Vigili del fuoco e Anticendi boschivi hanno avuto la meglio sull'incendio scoppiato intorno alle 14.30 di oggi, 28 dicembre, in un sottobosco adiacente alla strada che dalla Bossola conduce al territorio di Andrate. Le fiamme sono state definitivamente domate dopo circa un'ora di intervento. Sul posto anche i carabinieri forestali, al lavoro per stabilire le cause del rogo, che al momento restano ignote.