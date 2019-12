Alla scuola di Portula parlano i nonni degli alunni in classe

Al via alla scuola primaria di Portula il laboratorio di storia per diventare cittadini attivi. Il progetto, tenuto dalla seconda e dal titolo "Un tuffo nel passato", ha visto come primo momento l'intervento dei nonni in classe. “I nonni rappresentano la memoria storica e il legame tra passato e presente – spiegano gli insegnanti - Si tratta di un percorso di ricerca-azione attraverso il quale i bambini scoprono aspetti della vita sociale del passato profondamente diversi rispetto alla realtà in cui vivono. Analizzeranno e classificheranno gli oggetti portati dai nonni e dopo aver ascoltato i loro racconti, cercheranno altre testimonianze del passato percorrendo le vie del paese. Verrà allestito in classe un piccolo museo visitabile da tutti i bambini della scuola”.Durante il proprio intervento i nonni dei bambini hanno preparato la merenda che facevano da piccoli a base di pane, burro e zucchero.