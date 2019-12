Vigili del Fuoco di Cossato: L'anno nuovo porta quattro nuovi volontari

E' sotto gli occhi di tutti, ed ogni anno di più, che il presidio di Cossato dei Vigili del Fuoco Volontari assume una importanza vitale per la sicurezza del territorio. Alla fine dell'anno si tirano le somme dell'attività che si è conclusa con 517 interventi così suddivisi:

160 Distruzione nidi calabroni

68 Tagli piante durante eventi atmosferici avversi

50 Interventi su incendi abitazioni

41 Interventi incendi sterpaglie/boschi

38 Aperture di alloggi su richiesta

26 Ricerche persone

20 Soccorsi animali

18 Interventi su dissesti statici

17 Interventi su allagamenti

16 Interventi su incidenti stradali

16 Soccorsi a persone

11 Interventi su ingombri sedi stradali in seguito ad eventi atmosferici avversi

12 Altri interventi generici

7 Interventi su fuga gas

6 Interventi su incendi canne fumarie

4 Interventi salvataggio persone in ascensori bloccati

4 Interventi per messa in sicurezza materiale pericolante

1 Sopralluogo Tecnico

1 Recupero Materiale

1 Fuoriuscita Sostanze

Il Capo distaccamento Alessandro Corrias commenta: "Sono orgoglioso dei ragazzi e ragazze del distaccamento, sempre disponibili e appassionati, pronti a proteggere il territorio, le case e le persone, mettendo a disposizione tempo e capacità in modo impareggiabile. Il nuovo anno ci ha portato, oltre all'ampliamento della caserma con la struttura concessa dal Comune di Cossato, quattro nuovi volontari che hanno superato brillantemente gli esami e che arricchiranno il distaccamento supportando le squadre che già operano".

Stefano Cappa Verzone, Francesco Dincao, Endes Colla e Laura Lardo hanno negli occhi l'entusiasmo di chi ha coronato un sogno, quello che molti di noi hanno cullato da bimbi, diventare un Vigile del Fuoco perchè.."un giorno senza rischio è un giorno non vissuto"