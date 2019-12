Amianto, il geologo Quaglino: "Il siero di latte lo rende innocuo. Metodologia brevettata"

Riceviamo e pubblichiamo. "Leggo su NewsBiella del 20 dicembre “La provocazione di Paolo Delsignore, consigliere comunale di Pollone…” ciò che dice il consigliere di Pollone non è assolutamente una provocazione, esistono diverse metodologie brevettate per inertizzare l’amianto, ossia renderlo innocuo, una delle quali è il siero di latte. Anche se la cosa può sembrare strana quasi surreale o come sul dirsi oggi una Fake News esiste realmente un progetto derivante da biotecnologie.

Purtuttavia esistono altre metodologie forse più credibili che utilizzano processi termici ad alta temperatura come la “litificazione “ e la “vetrificazione” , trattamenti sicuramente costosi che distruggono completamente la struttura chimica e mineralogica dell’ amianto il materiale di risulta può essere impiegato nell’edilizia o finalmente stoccato nelle gallerie di miniere o cave dismesse. Ma è indubbio che il maggior costo sociale di tali trattamenti vengono compensati da minori rischi sulla salute e notevoli risparmi per le Aziende Sanitarie nel trattamento delle patologie oncologiche causate dall’amianto.

Consiglio di consultare online una pubblicazione della Assoamianto dove sono elencati tutti i brevetti per inertizzare la fibra di amianto, modalità indicate dalla “Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013”.