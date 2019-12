La fiamma azzurra "biellese" Stefano Sottile è atleta dell'anno Fidal

Il sondaggio Fidal premia Stefano Sottile come atleta dell'anno insieme a Nadia Battocletti. Il mix dei voti espressi dal pubblico social e del gradimento della giuria di 75 addetti ai lavori (giornalisti, consiglio federale, direzione tecnica) ha individuato nel saltatore in alto da 2,33 e nella campionessa europea U20 di cross i vincitori del sondaggio Fidal atleta dell'anno per le categorie Under uomini e Under donne. Sottile ha ottenuto un 2,30 ai Tricolori under 23 di Rieti, poi 2,33 agli Assoluti di Bressanone, risultato che lo ha spedito in testa alle liste mondiali dell’anno per 43 giorni, oltre ad aver aggiornato la migliore prestazione italiana di categoria che apparteneva a Gianmarco Tamberi. Il 21enne di Borgosesia decollato nell’alto e già sbarcato in Nazionale maggiore con il terzo posto degli Europei a squadre di Bydgoszcz e con i Mondiali di Doha. Allenato a Torino da Valeria Musso, già proiettato sul 2020 e sui Giochi olimpici di Tokyo.