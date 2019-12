La Festa di Natale della Rhythmic School

Sul finire della settimana scorsa la Rhythnic School, scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, ha organizzato la tradizionale Festa di Natale presso il Palasport di Candelo. La manifestazione ha coinvolto tutte le corsiste partecipanti ai corsi di avvicinamento alla Ritmica, le pre agoniste e le agoniste in una kermesse che ha visto in pedana, in rapida successione, una trentina di esibizioni a partire dalle tenerissime bimbe dei corsi baby, proseguendo con i gruppi di varia età e specializzazione, per giungere alle spettacolari esibizioni delle atlete agoniste.

Novità di quest’anno la rappresentazione sportiva della favola di Capuccetto Rosso, che ha concluso le esibizioni, e che ha visto alternarsi numerose atlete in pedana a rappresentare i vari personaggi della storia, con trucchi appropriati ed esibendosi in varie coreografia che hanno entusiasmato grandi e piccini. Il tutto coordinato ottimamente dallo staff tecnico diretto da Tatiana Shpilevaya e che contempla Arianna Prete, Lena Chursina, Margherita Chiorino, Cristiana Berruti, Martina Impallaria, Arianna Larice, Camilla Pavan, Giorgia Testa e Laura Mughetto.

A seguire le premiazioni, in cui genitori, società e comune di Candelo, rappresentate dal presidente Carlo Vineis e dal Sindaco Paolo Gelone, nonché dal delegato FGI Pino Cataldo, hanno voluto premiare ufficialmente le ginnaste Giulia Sapino ed Arianna Larice per la conquista del titolo di campionesse d’Italia a fine giugno in quel di Rimini, dare un riconoscimento a tutte le altre atlete della società ed omaggiare le tecniche per la professionalità e la passione con cui si dedicano a forgiare le nuove leve, indistintamente dalle più piccine alle più grandi. A concludere la festa in un clima famigliare, di amicizia e serenità il classico taglio del panettone e lo scambio di Auguri di Buone Feste con dirigenti, tecnici e famigliari per la sempre più grande famiglia della Rhythmic School.